В Запорожье суд оправдал журналиста, работавшего в "комитете социальных коммуникаций ДНР"

Пропагандист «русского мира» агитировал за «ДНР», издал книгу «Исповедь титушки», сидел в СИЗО и под домашним арестом, после чего был полностью оправдан.

В Запорожье суд вынес оправдательный приговор местному журналисту Павлу Волкову, который на протяжении двух лет работал на террористов в так называемом «комитете социальных коммуникаций ДНР».

Как передает корреспондент УНИАН, оправдательный приговор Волкову сегодня, 27 марта, вынес Шевченковский районный суд Запорожья.

Волкова задержали сотрудники СБУ в сентябре 2017 года по подозрению посягательстве на территориальную целостность Украины.

Как установило следствие, он получал от представителей боевиков «ДНР», а также российских спецслужб деньги на финансирование сайта для агитации за так называемый «русский мир».

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Кроме того, по версии следствия, в период 2014-2016 года Волков работал в «комитете социальных коммуникаций ДНР».

Также он был активным участником антимайдана, издал книгу «Исповедь титушки. Мы отстояли Запорожье».

В октябре 2018 года – спустя почти год после ареста – суд изменил ему меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест.

Волков обвинялся по ст. 110 УК «Посягательство на территориальную целостность Украины по предварительному сговору группой лиц» и ст. 258-3 УК «Пособничество террористам».

Суд не нашел в действиях Волкова состава преступления и оправдал его по всем статьям.