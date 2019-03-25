В Днепре поймали рисовальщика "рекламы" наркотиков

За такую ​​”рекламу” парню пообещали заплатить 15 грн за одну надпись.

В Днепре патрульные поймали несовершеннолетнего рисовальщика “рекламы” наркотиков.

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Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Днепра. Сегодня ночью на проспекте Александра Поля полицейские увидели двух молодых людей, которые рисовали надписи на стене жилого дома.

Когда правоохранители подъехали к “художникам”, те попытались убежать. Патрульные догнали и остановили одного из беглецов, которым оказался парень 2003 года рождения.

Он объяснил, что рисовал с помощью трафарета электронный адрес сайта, на котором занимаются продажей наркотических веществ. За такую ​​”рекламу” парню пообещали заплатить 15 грн за одну надпись.

Патрульные сообщили о случившемся матери парня и пригласили ее для беседы в Центральное отделение полиции. Мальчика также доставили в отделение для выяснения всех обстоятельств случившегося. В отношении матери составят административный протокол за невыполнение родительских обязанностей.