Мэр Днепра Филатов обещает 100 тысяч гривень за поимку "негодяя", разрисовавшего рекламой наркотиков центр города

Филатов пообещал удвоить сумму вознаграждения, если при опознании и задержании у злоумышленника "окажется сломана рука (лучше обе)".

Городской председатель Днепра Борис Филатов обещает выплатить 100 тыс. грн из фонда мэра за поимку злоумышленника, обрисовавшего рекламой наркотических веществ центр города, в том числе памятник первому почетному гражданину Екатеринослава Александру Полю.

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Об этом Филатов написал на своей странице в Facebook. «Сегодня ночью наркоторговцы обрисовали своей «рекламой» всю центральную часть города… Мое железное терпение лопнуло. Теперь повоюем. Для начала объявляется премия любому, кто даст достоверную информацию, позволяющую задержать этого негодяя. 100 тыс. грн за его имя. Если при опознании и задержании у него окажется сломана рука (лучше обе), тогда выплачиваю 200 тыс. грн», - отметил мэр.

По его словам, за каждого следующего пойманного злоумышленника сумма вознаграждения будет утверждена на ближайшей сессии горсовета.