Когда Вербное воскресенье в 2019 году: дата и традиции праздника
Вербное воскресенье - один из 12 главных церковных праздников. Во всех храмах в это день проходят службы.
Какого числа Вербное воскресенье в 2019 году
Это - переходящий праздник, не имеющий фиксированной даты, поскольку он полностью зависит от Пасхи. Отмечается Вербное воскресенье ровно за неделю до празднования Воскресенья Христова.
Так, в 2019 году Вербное воскресенье, или Вход Господень в Иерусалим, приходится на 21 апреля.
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Вербное воскресенье: история праздника Входа Господня в Иерусалим
У этого праздника есть и другое название – Вход Господень в Иерусалим.
Считается, что в этот день Иисус Христос въехал в Иерусалим на осле. Люди, воспевая его, устилали дорогу перед ним пальмовыми листьями и встречали хвалебными криками "Осанна!". Этот праздник символизирует признание народом Иисуса Мессией, а также вход сына человеческого в рай.
Поскольку в Украине пальмы не растут, их заменили ветками вербы. Кроме того, это дерево первым извещает о приходе весны и имеет целебные свойства.
Вербное воскресенье: традиции праздника
В Вербное воскресенье во всех церквях проходит обряд освящения ветвей вербы, которые после этого обретают магические свойства. Освященные ветви верующие приносят домой и хранят возле икон.
Выходя из церкви в Вербное воскресенье, люди друг друга легко касались лозой, приговаривая:
Не я б’ю — верба б’є,
За тиждень — Великдень,
Недалечко — червоне яєчко!
Подвешенная в красном углу освященная ветка вербы оберегает жилье от попадания молнии. Некоторые делают из листочков вербы настойку, которая лечит от головной боли, желудочных болезней, заживляет раны, снимает температуру и исцеляет домашних животных.
Также втыкали веточки вербы в огороде. Считается, что таким образом огород будет защищен от ураганов, града, сильных дождей и урожай в этом году будет удачным.
Вербное воскресенье хотя и считается праздником, но поскольку приходится в Великий пост, не празднуется шумно: устраивать застолья и гуляния нельзя. Отметим, что в этот день можно есть рыбу.
Приметы на Вербное воскресенье
Если в Вербное воскресенье тепло и сухо – летом будет большой урожай фруктов
Если в этот день дует ветер – лето будет холодным.
Ударил мороз – год принесет много пшеницы.
Помните, что в Вербное воскресенье нельзя работать, ругаться и обижаться.