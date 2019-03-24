Когда Вербное воскресенье в 2019 году: дата и традиции праздника

В Украине на Вербное воскресенье, или праздник Входа Господнего в Иерусалим, принято освящать вербные ветви.

Вербное воскресенье - один из 12 главных церковных праздников. Во всех храмах в это день проходят службы.

Какого числа Вербное воскресенье в 2019 году

Это - переходящий праздник, не имеющий фиксированной даты, поскольку он полностью зависит от Пасхи. Отмечается Вербное воскресенье ровно за неделю до празднования Воскресенья Христова.

Так, в 2019 году Вербное воскресенье, или Вход Господень в Иерусалим, приходится на 21 апреля.

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Вербное воскресенье: история праздника Входа Господня в Иерусалим

У этого праздника есть и другое название – Вход Господень в Иерусалим.

Считается, что в этот день Иисус Христос въехал в Иерусалим на осле. Люди, воспевая его, устилали дорогу перед ним пальмовыми листьями и встречали хвалебными криками "Осанна!". Этот праздник символизирует признание народом Иисуса Мессией, а также вход сына человеческого в рай.

Поскольку в Украине пальмы не растут, их заменили ветками вербы. Кроме того, это дерево первым извещает о приходе весны и имеет целебные свойства.

Вербное воскресенье: традиции праздника

В Вербное воскресенье во всех церквях проходит обряд освящения ветвей вербы, которые после этого обретают магические свойства. Освященные ветви верующие приносят домой и хранят возле икон.

Выходя из церкви в Вербное воскресенье, люди друг друга легко касались лозой, приговаривая:

Не я б’ю — верба б’є,

За тиждень — Великдень,

Недалечко — червоне яєчко!

Подвешенная в красном углу освященная ветка вербы оберегает жилье от попадания молнии. Некоторые делают из листочков вербы настойку, которая лечит от головной боли, желудочных болезней, заживляет раны, снимает температуру и исцеляет домашних животных.

Также втыкали веточки вербы в огороде. Считается, что таким образом огород будет защищен от ураганов, града, сильных дождей и урожай в этом году будет удачным.

Вербное воскресенье хотя и считается праздником, но поскольку приходится в Великий пост, не празднуется шумно: устраивать застолья и гуляния нельзя. Отметим, что в этот день можно есть рыбу.

Приметы на Вербное воскресенье

Если в Вербное воскресенье тепло и сухо – летом будет большой урожай фруктов

Если в этот день дует ветер – лето будет холодным.

Ударил мороз – год принесет много пшеницы.

Помните, что в Вербное воскресенье нельзя работать, ругаться и обижаться.