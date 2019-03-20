"Что за звездный воин?": Лободу высмеяли из-за снимка в ярком наряде и нелепых очках

Исполнительница позировала в ярком наряде и в узких солнцезащитных очках.

Опальная украинская певица Светлана Лобода опубликовала фотографию, на которой запечатлена в наряде с разноцветными пайетками и с очень глубоким декольте.

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Артистка поделилась снимком на своей странице в Instagram, за час он собрал более 25 тысяч лайков.

Исполнительница позировала в ярком наряде и в узких солнцезащитных очках. Фото Лободы потроллили ряд интернет-пользователей.

"Гостья из будущего", "Робокоп", "Как терминатор", "Жуть!", "На этой фотке «морда ящиком»", "Что за звездный воин?" - пишут в комментариях.