Родственники Героев Небесной сотни требуют не менять ландшафт Институтской при строительстве Музея Революции достоинства
Родственники Героев Небесной сотни требуют не менять ландшафт улицы Институтской при строительстве Музея Революции достоинства.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее открытое письмо к министру культуры Евгению Нищуку, гендиректору Национального мемориального комплекса Героев Небесной сотни - Музея Революции достоинства Игорю Пошивайло и председателю УИНП Владимиру Вятровичу родственники погибших героев обнародовали сегодня на брифинге.
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В письме родственники призывают чиновников музеефицировать улицу Институтскую именно в таком виде, в каком она была в конце февраля 2014 года, когда на этой улице погибло большинство Героев Небесной сотни.
«Уничтожение исторического ландшафта и памятников архитектуры - давно известное оружие для стирания воспоминаний о трагических событиях. Такой способ расправы над памятью практиковали российские войска по уничтожению Запорожской Сечи, коммунистические оккупанты, которые уничтожали мазепинские церкви в 30-х годах ХХ века, и Леонид Кучма путем реконструкции Майдана Незалежности», - сказано в письме.
Как отметил брат погибшего «майдановца» Богдана Сольчаника Степан Сольчаник, родственники Героев Небесной сотни не против строительства музея, однако выступают категорически против разрушения аутентичного вида улице Институтской, аллеи, ведущей к Международному центру культуры и искусств (Октябрьский дворец), то есть тех мест, где погибло большинство Героев Небесной сотни.
Сольчаник подчеркнул, что эти места должны быть сохранены для потомков именно в таком виде, в котором они были во время трагических событий зимой 2014 года.
В свою очередь вице-президент Киевской организации Национального союза архитекторов Георгий Духовничий отметил, что на сегодняшний день уже утрачена часть экспонатов будущего музея. Речь идет об пробитых пулями урнах, о дорожных знаках, которые также имели следы от пуль и за которыми прятались участники Революции достоинства во время расстрелов 20 февраля 2014 года.
При этом он добавил, что до начала строительства мемориального комплекса не будет большой проблемой внести изменения в проект, чтобы сохранить аутентичность улицы.
Как сообщал УНИАН, в январе вдоль аллеи Героев Небесной сотни на улице Институтской был установлен забор для подготовки к строительству Музея Революции достоинства.
Адвокаты потерпевших по делу экс- «беркутовцев», обвиняемых в массовых расстрелах участников Революции достоинства, заявляли, что начинать любые работы, в том числе и по обустройству стройплощадки, до завершения следственных экспериментов нельзя.
В феврале Печерский райсуд Киева отменил решение об аресте земельного участка на Институтской, где проводятся следственные эксперименты в рамках «майдановских» дел. Ходатайство об отмене ареста подавала дирекция Музея Революции достоинства.
Таким образом со второй попытки дирекции музея удалось через суд добиться снятия ареста с земельного участка на Институтской, который был наложен для завершения следственных экспериментов по делу о расстрелах Героев Небесной сотни 20 февраля 2014 года.
Руководитель Управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк заявил, что управление попытается договориться с дирекцией Музея Революции достоинства о завершении следственных экспериментов на месте строительства, несмотря на снятие ареста с соответствующего земельного участка.