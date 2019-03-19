Родственники Героев Небесной сотни требуют не менять ландшафт Институтской при строительстве Музея Революции достоинства

Родственники погибших участников Евромайдана считают, что улица Институтская и прилегающая к ней территория должны остаться в таком виде, какой была в феврале 2014 года.

Родственники Героев Небесной сотни требуют не менять ландшафт улицы Институтской при строительстве Музея Революции достоинства.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее открытое письмо к министру культуры Евгению Нищуку, гендиректору Национального мемориального комплекса Героев Небесной сотни - Музея Революции достоинства Игорю Пошивайло и председателю УИНП Владимиру Вятровичу родственники погибших героев обнародовали сегодня на брифинге.

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В письме родственники призывают чиновников музеефицировать улицу Институтскую именно в таком виде, в каком она была в конце февраля 2014 года, когда на этой улице погибло большинство Героев Небесной сотни.

«Уничтожение исторического ландшафта и памятников архитектуры - давно известное оружие для стирания воспоминаний о трагических событиях. Такой способ расправы над памятью практиковали российские войска по уничтожению Запорожской Сечи, коммунистические оккупанты, которые уничтожали мазепинские церкви в 30-х годах ХХ века, и Леонид Кучма путем реконструкции Майдана Незалежности», - сказано в письме.

Как отметил брат погибшего «майдановца» Богдана Сольчаника Степан Сольчаник, родственники Героев Небесной сотни не против строительства музея, однако выступают категорически против разрушения аутентичного вида улице Институтской, аллеи, ведущей к Международному центру культуры и искусств (Октябрьский дворец), то есть тех мест, где погибло большинство Героев Небесной сотни.

Сольчаник подчеркнул, что эти места должны быть сохранены для потомков именно в таком виде, в котором они были во время трагических событий зимой 2014 года.

В свою очередь вице-президент Киевской организации Национального союза архитекторов Георгий Духовничий отметил, что на сегодняшний день уже утрачена часть экспонатов будущего музея. Речь идет об пробитых пулями урнах, о дорожных знаках, которые также имели следы от пуль и за которыми прятались участники Революции достоинства во время расстрелов 20 февраля 2014 года.

При этом он добавил, что до начала строительства мемориального комплекса не будет большой проблемой внести изменения в проект, чтобы сохранить аутентичность улицы.

Как сообщал УНИАН, в январе вдоль аллеи Героев Небесной сотни на улице Институтской был установлен забор для подготовки к строительству Музея Революции достоинства.

Адвокаты потерпевших по делу экс- «беркутовцев», обвиняемых в массовых расстрелах участников Революции достоинства, заявляли, что начинать любые работы, в том числе и по обустройству стройплощадки, до завершения следственных экспериментов нельзя.

В феврале Печерский райсуд Киева отменил решение об аресте земельного участка на Институтской, где проводятся следственные эксперименты в рамках «майдановских» дел. Ходатайство об отмене ареста подавала дирекция Музея Революции достоинства.

Таким образом со второй попытки дирекции музея удалось через суд добиться снятия ареста с земельного участка на Институтской, который был наложен для завершения следственных экспериментов по делу о расстрелах Героев Небесной сотни 20 февраля 2014 года.

Руководитель Управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк заявил, что управление попытается договориться с дирекцией Музея Революции достоинства о завершении следственных экспериментов на месте строительства, несмотря на снятие ареста с соответствующего земельного участка.