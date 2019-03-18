Чубаров озвучил количество переселенных в оккупированный Крым россиян

По словам Чубарова, РФ таким образом пытается остаться на временно оккупированном полуострове.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Рефат Чубаров заявил, что РФ переселила в оккупированный Крым от 500 тысяч до 1 млн россиян.

Об этом Чубаров сообщил во время программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

«Она (РФ - УНИАН) пытается в такое время заселить туда больше своих людей - это принцип вообще империй и российской особенно... Они с одной стороны вытесняют нелояльное к оккупантам население: крымских татар, этнических украинцев и с другой стороны они завозят (русских - УНИАН) сотнями тысяч и действительно разные эксперты называют от 500 (тысяч) до 1 млн людей, которых Россия уже поселила в Крыму», - заявления он.

По словам Чубарова, РФ таким образом пытается остаться на временно оккупированном полуострове.

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Справка УНИАН. Россия оккупировала украинский Крым, введя на территорию полуострова военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014.