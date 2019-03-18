Социологи констатируют, что более половины украинцев в течение года не читали книг

Согласно результатам опроса, за последний год половина взрослого населения Украины (50%) не посетили ни одного культурного мероприятия.

Более половины опрошенных граждан Украины - 60% - в течение последнего года не читали никаких книг (электронных или печатных) и не посещали ни библиотеку, ни книжный магазин.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии с 8 по 23 сентября 2018 года.

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Согласно им, почти четверть (23%) взрослого населения Украины посетили библиотеку или книжный магазин хотя бы один раз в течение последнего года. В то же время 13% опрошенных ответили, что хоть и не посещали библиотеку или книжный магазин, но читали книгу.

Социологи отметили, что посещаемость библиотек и книжных магазинов имеет значительные различия по возрасту, уровню образования и размеру населенного пункта: чаще их посещают люди более молодого возраста, с высоким уровнем образования и проживающие в больших населенных пунктах.

Также исследование показало, что в течение последнего года половина взрослого населения Украины (50%) не посетили ни одного культурного мероприятия. Так же, как и в читательских практиках, уровень посещения культурных мероприятий имеет значительные различия по возрасту, уровню образования и размеру населенного пункта: в основном опять же культурные мероприятия посещали люди более молодого возраста, с высоким уровнем образования и из крупных населенных пунктов.

В частности, 21,5% ходили смотреть фильм в кинотеатре, 15,4% участвовавших в публичном праздновании особой даты, 15,3% посещали музыкальный концерт, 9,6% - театральное представление, по 6,6% - ходили на публичное чествование памяти определенного человека или исторического события, или ходили на выставку картин, скульптур или других художественных произведений.

Еще 5,9% опрошенных ответили, что ходили на экскурсию по местам исторического наследия, 4,2% - посещали книжную ярмарку. Другие мероприятия имеют меньше 4%. В то же время, 49,5% за последний год не посещали ни одного культурного мероприятия.

При этом, исследование показало, что только 1% населения посещает культурные мероприятия настолько часто, насколько желает. 79% отмечают, что при определенных обстоятельствах посещали бы культурные мероприятия чаще. Препятствиями для частого посещения респонденты называют прежде всего нехватку денег и свободного времени 50% признались, что посещали бы культурные мероприятия чаще, если бы имели больше денег; 45% - если бы было больше свободного времени. Вес факторов денег и времени примерно одинаков среди более молодых категорий населения, однако ситуация меняется с возрастом: пожилые люди заявляют о нехватке денег вдвое чаще, чем о нехватке свободного времени. 19% посещали бы культурные мероприятия чаще, если бы они были ближе к месту жительства или работы, в селах такой показатель достигает 30%. Менее распространенным фактором является интерес мероприятий: 5,5% населения сообщили, что посещали бы культурные мероприятия чаще, если бы они были более интересными, чем сейчас. Совсем не интересуют культурные мероприятия 9% опрошенного населения.

Кроме того, 17% украинцев сообщили, что занимаются определенным видом творчески-художественной деятельности (играют на музыкальном инструменте, пишут стихи или прозу, поют в хоре или соло, занимаются росписью писанок, гончарством, вышивкой, художественной резьбой по дереву, компьютерным дизайном и т.д.), причем 7% делают это регулярно. Пятая часть респондентов (21%) хотя сейчас не задействована в творческо-художественной деятельности, но раньше такой опыт имела; 10% хотя и никогда не занимались такой деятельностью, но хотели бы, почти половина опрошенных (49%) никогда не занимались и не хотели бы заниматься определенной формой творчески-художественной деятельности.

В отличие от уровня посещения магазинов, библиотек и культурных мероприятий, который значительно выше в больших городах, чем селах, уровень вовлеченности взрослого населения в творческо-художественную деятельность похож в селах и городах Украины.

Вместе с тем, 17% участников социологического исследования отмечают, что в их населенном пункте совсем нет возможностей для творческого и художественного развития детей. Более четверти (27%) считают, что у детей их населенного пункта таких возможностей достаточно. Четверть (25%) считают, что такие возможности для детей есть, но их должно быть больше, а 22% - что их очень мало.

Даже в городах (население 500 тысяч и более) меньше половины взрослого населения (43%) сегодня считают, что в их населенном пункте достаточно возможностей для творческого и художественного развития детей, отмечают социологи. Жители сел, поселков городского типа и небольших городов более критически оценивают наличие возможностей для творческого и художественного развития детей в их населенных пунктах, чем жители крупных городов.

Опрос репрезентативный для населения Украины в возрасте 18 лет и старше, которое не проходит военную службу и не находится в тюрьмах, медицинских учреждениях (больницах, медицинских интернатах). В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территориях, контролируемых Украиной. На территории Автономной Республики Крым опрос не проводился. Всего проведено 2026 интервью в 109 населенных пунктах Украины. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3% для показателей, близких к 50%; 2,8% для показателей, близких к 25 или 75%; 2,0% для показателей, близких к 10 или 90%; 1,4% для показателей, близких к 5 или 95%; 0,7% для показателей, близких к 1 или 99%.