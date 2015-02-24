Минобразования хочет организовать изучение английского в летних лагерях

Министр образования и науки Сергей Квит организует изучение английского языка в летних лагерях.

В частности, в этом году министерство хочет сделать трехнедельную летнюю школу английского языка на базе средних учебных заведений, пишет LB.ua.

К проекту летних лагерей Минобразования привлекает украинские волонтерские организации и отдельных волонтеров из разных стран, которые являются носителями языка. Методические разработки изучения английского языка в летних лагерях предоставят американские, британские и канадские организации.

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"Летняя школа английского языка - это один из важнейших проектов Министерства общенационального значения", - считает Квит.

В будущем Минобразования планирует разработать социальную программу изучения английского языка. "Вопрос изучения английского языка - один из ключевых вопросов образования", - считает министр.

Напомним, Украина попала в список стран со средним уровнем владения английским языком, опередив соседнюю Россию.