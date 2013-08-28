Почти все пятиклассники выбрали изучение английского языка

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр образования и науки Украины Дмитрий Табачник во время заседания итоговой Коллегии МОН “Состояние готовности общеобразовательных учебных заведений к новому учебному году и введение государственных стандартов начального, базового и полного общего среднего образования”.

В частности, Табачник напомнил, что с этого учебного года пятиклассники начинают обучение по новым стандартам и программам.

Так, они будут изучать два иностранных языка и информатику. Министр отметил, что по оперативным данным, английский язык как второй иностранный для изучения выбрали почти 7,5% учеников, немецкий - 52%, русский – чуть более 23%, французский - 14%, польский - 1,6% и испанский - 1,2%.

В то же время 91,5% детей как первый иностранный будут изучать английский язык.

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“Для нас очень важно, что практически без исключения все дети будут изучать английский, и что мы провели процедуру выбора второго языка абсолютно свободно и демократически”, - сказал Табачник.

Также он напомнил об изменениях в уроках физкультуры, где вместо традиционных нормативов будут занятия подвижными играми и отсутствие оценок.

В то же время, отметил министр, состоится активизация применения в учебно-воспитательном процессе здоровьесберегающих технологий, будет усиливаться роль естественного и экологического образования.

Кроме того, на 15-30% сокращены объемы учебных программ за счет устранения их дублирования.

Министр отметил также важность подготовки учителей, которые будут преподавать в 5-х классах.