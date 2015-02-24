Переселенцам объяснили, как восстановить трудовую книжку

21:13, 24 февраля 2015
Общество
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Сегодня в Киеве состоялась Всеукраинская интерактивная конференция организаций, которые работают с внутренне перемещенными лицами.

Переселенцам рассказали, как восстановить документы для трудоустройства / Фото УНИАН

Об этом пишут Новости Донбасса.

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