Переселенцам объяснили, как восстановить трудовую книжку
21:13, 24 февраля 2015Общество
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Сегодня в Киеве состоялась Всеукраинская интерактивная конференция организаций, которые работают с внутренне перемещенными лицами.
Переселенцам рассказали, как восстановить документы для трудоустройства / Фото УНИАН
Об этом пишут Новости Донбасса.
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