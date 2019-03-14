Пограничники рассказали о прогрессе в обустройстве украинско-российской границы

«С 1 марта на тех участках, где позволяют погодные условия, возобновились работы по инженерно-технического обустройства украинско-российской государственной границы», - отметил во время брифинга Олег Слободян.

«С 1 марта на тех участках, где позволяют погодные условия, возобновились работы по инженерно-технического обустройства украинско-российской государственной границы», - отметил сегодня во время выступления на брифинге в «Укриформе» помощник Председателя Госпогранслужбы Олег Слободян.

Он также добавил, что сейчас удалось активизироваться на участке Луганской области. Подрядные организации проводят подготовительные работы для строительства рокадной дороги, устройству заграждений и обустраивают противотранспортные рвы. Продолжаются проектно-изыскательские работы.

В целом с начала месяца уже обустроено около 500 метров рвов (с начала года 4,5 км), 120 м заграждения типа «Егоза» (с начала года 6 км), подготовлено 1200 м трассы для обустройства рокадной дороги.

На участке Золочевского района Харьковской области начинаются работы по оборудованию системы видеонаблюдения и контроля.

Олег Слободян напомнил, что данный проект был утвержден постановлением Правительства в мае 2015 года и предусматривает создание на украинско-российском участке системы «интеллектуального границы» которая сочетает технические, инженерные и фортификационные новации и предоставит возможность максимального контроля за линию государственной границы и предубеждения ее нарушения. А конечным сроком реализации проекта является 2021 год, сообщает пресс-служба ГНСУ.

В общем на 2019 год планом предусмотрено выделение из бюджета 400 млн. грн. За эти средства запланировано развернуть значительное количество комплексов видеоконтроля и сигнализации, устроить 50 километров протитранспортних рвов, 9,5 км сетчатой ограды,47,94 км заграждений из спирали типа «Егоза», проложить 65,8 км рокадной дороги, оборудовать 40 переходов рокадной дороги через сложные участки (овраги, канавы и тому подобное), выполнить работы по реконструкции помещений для подразделений охраны границы на 3 объектах и ряд других важных работ.

Кроме того, помощник Председателя Госпогранслужбы отметил, что эффективность данного проекта подтверждается уже тем, что на участках, где система действует, возможность нарушения линии границы практически сведена к нулю.

Также помощник главы пограничного ведомства констатировал, что в течение 2015-2018 годов на реализацию проекта было выделено 1, 3 млрд. грн. За эти средства оборудовано и оснащено около 30% протяженности украинско-российской границы, а это почти 340 км против транспортных рвов, 250 км рокадной дороги, переоснащены 5 пограничных подразделений, оборудовано достаточное количество опорных пунктов, приобретено уникальное техническое оборудование для дистанционного контроля и многое другое. При этом стоит понимать, что Государственная пограничная служба не реализует проект самостоятельно. Этим занимаются подрядные организации, которые принимают участие в проекте на определенных законом условиях.

«Данный проект является крайне важным для нашего государства, а поэтому его реализация должна быть приоритетной задачей для всех органов власти», - отметил Олег Слободян.