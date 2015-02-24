Дело сына Джемилева рассмотрит суд присяжных в Краснодарском крае

Об этом в своем "Твиттере" сообщил адвокат Николай Полозов, передает радио "Свобода".

Читайте такжеСына Джемилева обвиняют по трем российским статьям

Напомним, Хайсера Джемилева задержали 27 мая 2013 года во дворе его дома в Бахчисарае по обвинению в убийстве 44-летнего мужчины. Милиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса ("умышленное убийство"). В Меджлисе заявляют, что это было убийство по неосторожности.

После аннексии Крыма следственные органы решили расследовать его дело заново. Вместе с тем Апелляционный суд Киева расценил действия Хайсера Джемилева как убийство по неосторожности и постановил освободить его из-под стражи. Европейский суд по правам человека вынес решение об освобождении Джемилева-младшего. Однако Россия отказывается его выполнять.

В сентябре 2014 года Хайсера Джемилева вывезли из крымского СИЗО в Краснодарский край, несмотря на решение Европейского суда по правам человека и решения следственных органов Украины, которые требуют освобождения Хайсер Джемилева из-под стражи.