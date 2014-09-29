Лутковская обратилась к российскому омбудсмену из-за вывоза в Россию сына Джемилева

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, 28 сентября 2014 года отец подозреваемого, лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев сообщил, что его сына Хайсера вывезли в Краснодарский край Российской Федерации.

В своем обращении Лутковская отмечает, что в мае 2013 года в отношении Хайсера Джемилева было начато уголовное производство, которое осуществлялось согласно Уголовного процессуального кодекса Украины, а сам подозреваемый находился под стражей. К тому же уголовное производство было начато в соответствии с требованиями украинского законодательства относительно событий, которые происходили в мае 2013 года, то есть задолго до оккупации АР Крым. Более того, Апелляционный суд города Киева вынес приговор по делу и постановил освободить Хайсера Джемилева из-под стражи.

Читайте такжеК дому похищенных татар съехались люди со всех регионов оккупированного Крыма«С целью давления на Мустафу Джемилева, которому запрещен въезд на территорию РФ, его сына фактически держат заложником. В отношении Хайсера Джемилева, как и тысяч других граждан Украины, вопреки требованиям международного права было возобновлено уголовное производство и начато преследование по нормам российского законодательства», - отметила Лутковская в своем обращении.

Украинский Омбудсмен также обратила внимание российского коллеги на то, что вопреки требованиям статей 5, 6 и 8 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод, Хайсера Джемилева лишили права на свободу и личную неприкосновенность, права на справедливый суд и права на уважение частной и семейной жизни.

«Указанные действия оккупационной власти в АР Крым по делу Хайсера Джемилева расцениваются как очередное проявление системы репрессий в отношении представителей крымскотатарского народа с целью запугивания граждан Украины и дискриминации крымскотатарского народа», - убеждена Лутковская, которая настаивает на скорейшем личном вмешательстве Памфиловой в дело Хайсера Джемилева и принятии исчерпывающих мер с целью восстановления нарушенных прав.

*** По информации «Крим.Реалії», 28 сентября Мустафа Джемилев сообщил, что его сына Хайсера вывезли из крымского СИЗО до Краснодарского края России. «Его вывезли в Россию, в Краснодарский край. Это для того, чтобы причинить мне еще больше боли. Потому что нет к нему доступа, адвокатов не допускают. Оказывается, они будут назначать ему адвоката», - сказал Джемилев.

По его словам, есть решение Европейского суда по правам человека и решения следственных органов Украины, которые требуют освобождения Хайсера Джемилева из-под стражи.

Хайсера Джемилева задержали 27 мая 2013 года во дворе его дома в Бахчисарае. Его обвиняют в убийстве 44-летнего строителя Февзи Эдема, который погиб от выстрела в голову.

Милиция открыла уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство). В Меджлисе заявляют, что это было убийство по неосторожности. Киевский районный суд Симферополя избрал Хайсеру Джемилеву меру пресечения в виде содержания под стражей.

После аннексии Крыма Россией следственные органы решили расследовать это дело заново. Вместе с тем Апелляционный суд Киева расценил действия Хайсера как убийство по неосторожности и постановил освободить его из-под стражи. Европейский суд по правам человека вынес решение об освобождении Джемилева-младшего. Однако Россия отказывается его выполнять.

Лидеру крымскотатарского народа Мустафе Джемилеву поступали от представителей президента России предложения встретиться с Владимиром Путиным. Они намекали, что в зависимости от результатов разговора, пребывающий под арестом в анексованому Крыму сын Джемилева будет освобожден, а самому Джемилеву откроют дорогу в Крым.

По мнению Мустафы Джемилева, его сына держат в заложниках, чтобы получить нужный им ответ. Лидер крымскотатарского народа убежден, что оккупация Крыма не продлится дольше пяти лет, и он сможет вернуться на родину.