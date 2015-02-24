Завтра в Украину придет по-весеннему теплая погода
В среду, 25 февраля, температура воздуха достигнет мартовских значений, ожидается до 10-15 тепла, местами дожди.
25 февраля погода в Украине ожидается теплой и влажной. Температура воздуха в течение дня составит 2-9 градусов тепла, на западе и в Крыму до 10-15 градусов выше нуля. Ночью будет прохладнее, 0-5 тепла, на востоке 0-4 мороза. Об этом сообщает «Оpogode».
Осадки наиболее вероятны в западных областях. На остальной территории преимущественно сухо, лишь местами могут возникать туманы.
В западных областях пройдут дожди. Температура воздуха ночью 0-5 градусов тепла, днем 4-12, местами до 12-15 градусов тепла.
На севере осадков не предвидится. Ночью 0-5 тепла, на Сумщине до 2 мороза, днем 2-7 градусов тепла.
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В центре будет преобладать сухая погода. Ночью 1-5 тепла, днем 5-10 градусов тепла.
На востоке сухо и с туманами. Ночью 0-4 градуса мороза, днем 0-5 тепла.
В южной части без осадков. Ночью 1-5 тепла, днем 5-12, местами до 15 тепла.
В Киеве преимущественно без осадков. Ночью 0-2 тепла, днем 2-5 градусов тепла.