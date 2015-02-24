Завтра в Украину придет по-весеннему теплая погода

25 февраля погода в Украине ожидается теплой и влажной. Температура воздуха в течение дня составит 2-9 градусов тепла, на западе и в Крыму до 10-15 градусов выше нуля. Ночью будет прохладнее, 0-5 тепла, на востоке 0-4 мороза. Об этом сообщает «Оpogode».

Осадки наиболее вероятны в западных областях. На остальной территории преимущественно сухо, лишь местами могут возникать туманы.

В западных областях пройдут дожди. Температура воздуха ночью 0-5 градусов тепла, днем ​​4-12, местами до 12-15 градусов тепла.

На севере осадков не предвидится. Ночью 0-5 тепла, на Сумщине до 2 мороза, днем ​​2-7 градусов тепла.

Читайте такжеСиноптики пообещали украинцам теплый февраль, но весна начнется заморозками

В центре будет преобладать сухая погода. Ночью 1-5 тепла, днем ​​5-10 градусов тепла.

На востоке сухо и с туманами. Ночью 0-4 градуса мороза, днем ​​0-5 тепла.

В южной части без осадков. Ночью 1-5 тепла, днем ​​5-12, местами до 15 тепла.

В Киеве преимущественно без осадков. Ночью 0-2 тепла, днем ​​2-5 градусов тепла.