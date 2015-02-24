В Харькове уволили капитана милиции за поздравление коллег с 23 февраля

Об этом сообщил народный депутат, экс-советник министра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

«Женщина, капитан милиции, додумавшаяся разместить в помещении харьковской милиции поздравление с Днем 23 февраля с дебильной георгиевской ленточкой, сегодня уволена по приказу начальника областного УВД Анатолия Дмитриева»,‒ написал нардеп.

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«Когда оформляли документы на ее увольнение, она недоумевала ‒ за что?! Ей объяснили ‒ за непатриотизм и непонимание того, что в Украине гибнут люди от рук других людей, для которых колорадская ленточка ‒ любимый цвет и сигнал для сбора стаи. Представляю себе, что было бы с сотрудницей полиции из каких-нибудь подмосковных Химок, если бы она додумалась где-то у себя в райотделе поместить украинскую желто-голубую символику»,‒ отметил он.