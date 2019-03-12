"Ломал диски, сломал генпрокурора": соцсети высмеяли заявление Луценко о хакерских взломах Бигуса

Сам автор расследования, комментируя слова Луценко, напомнил ему код к одной из самых популярных компьютерных игр 90-х годов - DOOM.

В социальных сетях высмеяли заявление генерального прокурора Украины Юрия Луценко о том, что журналист Денис Бигус взламывал коды диска с материалами дела о хищениях в оборонной сфере.

Напомним, Луценко заявил, что ГПУ не затягивала расследование дела, а ожидала завершения налоговых проверок предприятий - фигурантов уголовного производства.

«Почему господин Бигус медлил с публикацией расследования с прошлого года? Ему надо было взломать коды диска, а нам нужно было провести налоговую проверку", - отметил Генпрокурор.

Одним из первых на слова Луценко отреагировал сам автор расследования Денис Бигус, напомнив главный код к одной из самых популярных компьютерных игр 90-х годов - DOOM. Если в игре ввести код IDKFA, то игрок получит доступ ко всем видам оружия, патронам, ключам и броне.

В ответ пользователь с ником "Yehor Malets" написал: "Штирлиц все стрелял и стрелял в Бормана. Борман все не падал и не падал. «IDDQD (код, который дает бессмертие в той же игре, - ред.)», - подумал Штирлиц, «IDKFA», - подумал Борман".

Другие пользователи также высмеяли слова Луценко о хакерских способностях Бигуса, поставив журналиста в один ряд с Нео и Морфеусом из фильма "Матрица".

Блогер Антон Ходза в своем видео продемонстрировал, как Денис Бигус работал над взломом кодов диска с материалами дела о хищениях в оборонной сфере.

"Уникальные кадры. Денис Бигус ломает коды дисков. Январь, 2018 года, где-то в окрестностях Ирпеня", - подписал видео блогер.

Также пользователи начали гадать, какой пароль мог быть на дисках. Среди предложенных вариантов были: ZHINKA3TISYACHOLITTYA ("Жінка третього тисячоліття - имеется ввиду жена генпрокурора Ирина Луценко, - ред.), VinesiKozlaNafig, qwerty123456 и другие.

"Тот случай, когда ломал коды дисков, а сломал генпрокурора..." - написал пользователь Максим Бородин.

Другие пользователи соцсетей не отставали и высмеивали слова генпрокурора по-своему.

Вопрос почему Луценко хранил дела на дисках, а не на дискетах остаётся открытым — Аркадій Вилочка (@Will__Kin) March 12, 2019

В сеть попали фото диска, который бигус, по словам Луценко, взломал pic.twitter.com/NnljnTH9hT — Zheka Butov (@ZhekaButov) March 12, 2019