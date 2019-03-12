В Минобороны рассказали, сколько военных поступили на службу по контракту в 2018 году

В настоящее время военную службу по контракту «лиц рядового, сержантского и старшинского состава» проходят около 118 тыс. военнослужащих.

В прошлом году на службу по контракту в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) приняли более 32 тыс. граждан.

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Об этом сообщили в Министерстве обороны в ответ на запрос радио Свобода.

В целом в настоящее время военную службу по контракту «лиц рядового, сержантского и старшинского состава» проходят около 118 тыс. военнослужащих.

В декабре 2018 года министр обороны Степан Полторак подписал указ о повышении зарплат военным. Согласно ему, военнослужащие-контрактники будут получать больше 10 тыс. грн, а минимальная зарплата военных, которые служат в зоне ООС, составит более 20 тыс. грн.