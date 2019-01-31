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Полторак похвастался скоростью реформирования армии

17:12, 31 января 2019
Общество
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С 1 января на 30% увеличено денежное обеспечение военных / фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр обороны Степан Полторак сообщил на заседании Комитета реформ Министерства обороны и Вооруженных сил Украины.

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«Прошло ровно 50% времени, которое мы определили для проведения реформ. Мы выполнили 68% из общего плана за эти два года», - сказал Полторак.

Говоря об укомплектованности Вооруженных сил, Полторак отметил, что в прошлом году контракты на службу в Вооруженных силах подписали более 30 тыс. военнослужащих, из них 2 тыс. – офицеры.

Также он добавил, что в Вооруженных силах сейчас служат 57 тыс. женщин, из них 26 тыс. военнослужащие, среди которых 3,5 тыс. – офицеры.

Говоря о денежном обеспечении личного состава, Полторак напомнил, что с 1 января на 30% увеличено денежное довольствие всех военнослужащих. В частности, командир механизированной бригады будет получать 25,5 тыс. грн, командир роты – 15,3 тыс. грн, а солдат-контрактник в первый год службы 10,2 тыс. грн.

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Теги: #реформа#армия#Полторак