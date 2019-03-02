В Одессе СБУ разоблачила на систематическом взяточничестве руководство следственного изолятора

Правоохранители задокументировали факт содержания в карцере одного из подозреваемых, от которого злоумышленники требовали 2 тысячи долларов.

В Одессе сегодня Служба безопасности Украины разоблачила на систематическом взяточничестве руководство местного следственного изолятора.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе управления спецслужбы в Одесской области.

«Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники систематически требовали от осужденных и их родственников неправомерную выгоду за «смягчение» условий отбывания наказания. Сотрудники СБ выяснили, что должностные лица для давления на заключенных намеренно удерживали их в карцере или переводили в камеры, где им угрожали физической расправой так называемые «смотрящие», которые работали на администрацию учреждения», - сообщили в пресс-службе.

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Отмечается, что правоохранители задокументировали факт содержания в карцере одного из подозреваемых, от которого злоумышленники требовали 2 тысячи долларов. Его родственники должны были перечислить эту сумму на банковскую карточку. Предварительная проверка установила, что только за 2018 год на эту карточку было перечислено более 2,3 млн грн.

«В ходе проведения санкционированных обысков по месту работы и проживания фигурантов дела правоохранители изъяли банковские карты, мобильные телефоны, тысячу долларов и шестьдесят тысяч гривен и документацию, подтверждающую противоправные действия сотрудников пенитенциарной системы», - уточнили в пресс-службе.

Двух злоумышленников задержали по ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие, которое осуществляет территориальное управление Государственного бюро расследований.

Как сообщал УНИАН, в Запорожье задержали двух чиновников на взятке в 700 тысяч гривень.