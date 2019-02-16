В Запорожье задержали двух чиновников на взятке в 700 тысяч гривен

Злоумышленники требовали от руководителя предприятия неправомерную выгоду за беспрепятственный возврат конфискованного имущества.

В Запорожье правоохранители задержали должностных лиц двух предприятий, которые требовали от руководителя предприятия взятку в сумме 700 тысяч гривень.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Запорожской области.

Следователи установили, что должностные лица двух предприятий области требовали от руководителя предприятия неправомерную выгоду в сумме 700 тыс. грн за беспрепятственный возврат конфискованного имущества, которое было реализовано государственным исполнителем в установленном законом порядке.

Злоумышленники задержаны непосредственно после вымогательства и получения всей суммы неправомерной выгоды.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст. 368-3 (подкуп должностного лица) УК Украины.

Ранее УНИАН сообщал, что в Киеве задержали на взятке заместителя директора государственного предприятия.