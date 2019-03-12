Наступает самый кризисный период: астролог рассказал, что нельзя делать 12-17 марта

По словам астролога, 12-17 марта - это самый негативный период месяца. Зато он отлично подходит для переосмысления ситуации.

Астролог Влад Росс объяснил, почему эта неделя будет самым кризисным периодом марта. Росс отметил, что 12-17 марта - самый кризисный период месяца.

Читайте также"Перейдет Турции": астролог дал неожиданный прогноз по Крыму

"Солнце будет соединяться с Меркурием и одновременно будет квадратура к Юпитеру. В это время возможен срыв договоренностей, информационный раздрай, разрушение планов и разрыв договоренностей, заключенные раньше соглашения могут решительным образом пересматриваться в это время или разрываться. У бизнес-партнеров в эти дни могут возникнут споры и разрушиться договоренности. Так что 12-17 марта – это самый негативный период месяца. Зато он отлично подходит для переосмысления ситуации. А это значит, что это будет отличное время, например, для пересмотра Минских соглашений", - отметил он.

Также в дни с 12 по 17 число, по данным астролога, будут самые плохие поездки из тех, которые только можно себе вообразить, передает "Главред".

"Они будут бесплодные и безрезультатные. Это самый неблагоприятный период для поездок. Особенно – для командировок", - сказал эксперт.

Росс также добавил, что в эти дни возможны восстания и военные противостояния.

"Если в это время будут происходить какие-то вспышки восстаний, они будут подавлены. В эти числа возможны военные противостояния. Больше всего опасений вызывает Венесуэла – там может "найти коса на камень". Особенно в период с 12 по 17 число", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, ранее Влад Росс составил гороскоп на март 2019 года. По его прогнозу, везунчиками месяца станут Рыбы, Девы, Стрельцы и Близнецы. Аутсайдерами месяца будут Водолеи, Львы, Тельцы и Скорпионы.