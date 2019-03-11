Гороскоп на неделю: астролог назвал знаки Зодиака, которым повезет

Гороскоп на неделю с 11 по 17 марта обещает в целом достаточно позитивный период. Несмотря на то, что он будет отмечен некоторой хаотичностью, будут в нем дни и для решения деловых вопросов, и для творчества, и для любви, говорит астролог.

Астролог Влад Росс назвал знаки Зодиака, которым на этой неделе повезет больше всего.

По его словам, счастливчиками недели, 11-17 марта, станут Овны, Львы и Тельцы, пишет UAportal.

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Овны

Очень большая удача у них может быть в дальних поездках, путешествиях. Хорошо будет работать интуиция – "на ловца и зверь бежит". Будут складываться благоприятные ситуации, в которых они должны будут принимать неожиданные важные решения.

Львы

Хорошая ситуация складывается и для Львов, особенно в плане творчества, любви, энергетики. Возможно открытие новых источников доходов с друзьями из прошлого. Возможны позитивные перемены и неожиданные позитивные события, связанные с финансами. На этой неделе Львам даже можно играть в лотерею.

Тельцы

Для Тельцов неделя будет хорошей в плане образования. Они легко могут переходить с одного фронта работы на другой, менять направление, удачно сдавать экзамены. У них хорошая ситуация в плане отметок, в плане преподавателей, вузов, а также связей с юридическими и законодательными структурами. Например, можно удачно оформить на себя недвижимость или что-то еще.

Ранее астролог Павел Глоба прогнозировал, что три знака Зодиака в марте ждет удача, успех и благополучие. Среди них - Весы, Скорпионы и Рыбы.