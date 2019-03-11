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После инцидентов в Киеве и Черкассах подозрения вручены трем лицам - полиция

15:24, 11 марта 2019
Общество
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Установлено трех фигурантов, которые принимали участие в событиях в Черкассах и Киеве / фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного следственного управления Национальной полиции Украины Максим Цуцкиридзе.

По его словам, установлены трое фигурантов, которые участвовали в событиях в Черкассах и Киеве, и несколько часов назад этим представителям "Национального корпуса" были объявлены подозрения по статьям 294, 296, 345 Уголовного кодекса Украины (массовые беспорядки, хулиганство и насилие в отношении работника правоохранительного органа).

"Двум лицам уже вручено подозрения. Что касается третьего - устанавливается место его нахождения", - сказал Цуцкиридзе.

Также он уточнил, что подозрение в массовых беспорядках предъявлено только одному из трех этих фигурантов - за столкновения в Черкассах, когда пострадали 22 работника полиции.

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Как сообщал УНИАН, 9 марта в Киеве на Майдане Незалежности состоялась акция партии "Национальный корпус" с требованием привлечь к ответственности лиц, задействованных в коррупционных схемах в оборонном секторе. В акции принимали участие около 2 тыс. человек. После выступлений активисты пошли к Администрации президента Украины, где произошли столкновения между представителями "Нацкорпуса" и "Национальных дружин", которые подошли к кордону полиции, схватили металлические ограждения и бросили их в полицию. Во время столкновений участники акции выпускали петарды, зажигали файеры, в воздух, вероятно, распылили какое-то вещество. По данным полиции, в результате столкновений у АПУ пострадали двое полицейских и нацгвардеец.

После митинга участники акции поехали в Черкассы, где находился президент Укрвины Петр Порошенко, чтобы объявить ему свои требования. Когда активисты прибыли на площадь, президент уже закончил выступление перед жителями города. Радикально настроенные активисты после столкновений с полицейскими прорвались к сцене. В результате столкновений в Черкассах пострадали 22 правоохранители, 19 из них госпитализированы.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.

10 марта в полиции сообщили о задержании двух подозреваемых в организации столкновений во время митинга в Черкассах. По информации члена партии "Национальный корпус" Константина Мирошниченко, полиция задержала Дмитрия Кухарчука и Евгения Свиридова.

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Теги: #полиция#Порошенко#Черкассы