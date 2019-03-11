После инцидентов в Киеве и Черкассах подозрения вручены трем лицам - полиция

Представителям "Нацкорпуса" инкриминируют массовые беспорядки, хулиганство и насилие в отношении правоохранителей.

По результатам инцидентов в Киеве и Черкассах 9 марта вручено подозрения трем лицам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного следственного управления Национальной полиции Украины Максим Цуцкиридзе.

По его словам, установлены трое фигурантов, которые участвовали в событиях в Черкассах и Киеве, и несколько часов назад этим представителям "Национального корпуса" были объявлены подозрения по статьям 294, 296, 345 Уголовного кодекса Украины (массовые беспорядки, хулиганство и насилие в отношении работника правоохранительного органа).

"Двум лицам уже вручено подозрения. Что касается третьего - устанавливается место его нахождения", - сказал Цуцкиридзе.

Также он уточнил, что подозрение в массовых беспорядках предъявлено только одному из трех этих фигурантов - за столкновения в Черкассах, когда пострадали 22 работника полиции.

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Как сообщал УНИАН, 9 марта в Киеве на Майдане Незалежности состоялась акция партии "Национальный корпус" с требованием привлечь к ответственности лиц, задействованных в коррупционных схемах в оборонном секторе. В акции принимали участие около 2 тыс. человек. После выступлений активисты пошли к Администрации президента Украины, где произошли столкновения между представителями "Нацкорпуса" и "Национальных дружин", которые подошли к кордону полиции, схватили металлические ограждения и бросили их в полицию. Во время столкновений участники акции выпускали петарды, зажигали файеры, в воздух, вероятно, распылили какое-то вещество. По данным полиции, в результате столкновений у АПУ пострадали двое полицейских и нацгвардеец.

После митинга участники акции поехали в Черкассы, где находился президент Укрвины Петр Порошенко, чтобы объявить ему свои требования. Когда активисты прибыли на площадь, президент уже закончил выступление перед жителями города. Радикально настроенные активисты после столкновений с полицейскими прорвались к сцене. В результате столкновений в Черкассах пострадали 22 правоохранители, 19 из них госпитализированы.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.

10 марта в полиции сообщили о задержании двух подозреваемых в организации столкновений во время митинга в Черкассах. По информации члена партии "Национальный корпус" Константина Мирошниченко, полиция задержала Дмитрия Кухарчука и Евгения Свиридова.