Великий пост 2019: когда начинается и в чем заключается его истинный смысл (видео)

Православные христиане в понедельник 11 марта вступают в Великий пост - самый строгий и продолжительный из многодневных постов.

По церковному уставу запрещается употребление в пищу продуктов животного происхождения - мяса, молока, яиц, рыбы. Рыба разрешается всего два раза за время всего поста.

С понедельника по пятницу, если на эти дни не приходится какой-либо праздник, не употребляется и растительное масло.

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Самой строгой является последняя неделя перед Пасхой - страстная седмица. В первый день после Масленицы, в Чистый понедельник, а также в Страстную пятницу верующие вообще ничего не едят.

Чтобы пост служил укреплению, мало отказаться от «тяжелой» для пищеварения пищи - мяса, жиров. Нужно исключить любые злоупотребления - пряностями, острой, соленой, кислой, сладкой, жареной пищей.