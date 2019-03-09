Сборник Жадана попал в список рекомендованных книг от The New York Times

Сегодня состоится презентация сборника Жадана в Нью-Йорке.

Сборник украинского писателя, поэта Сергея Жадана «То, чем мы живем, то, ради чего умираем» попал в список рекомендованных к прочтению книг в 2019 году от американского издания The New York Times.

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«The New York Times Book Review внес нашу сборку до списка рекомендованных книг этого года. «То, чем мы живем, то, ради чего умираем», книга избранных стихотворений в переводе Вирляны Ткач и Ванды Фиппс, выходит в свет в Yale University Press», — написал на своей странице Жадан.

Он также анонсировал презентации сборника в Нью-Йорке, Бостоне и Филадельфии (9-14) апреля.

Это единственная украинская книга, которая попала в список рекомендаций The New York Times. С полным перечнем можно ознакомиться на сайте издания.

В начале сентября 2018 года украинский поэт Сергей Жадан представил в Киеве новый сборник стихов под названием «Антенна».