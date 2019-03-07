Женщины смогут 8 марта бесплатно посетить столичный зоопарк

По случаю праздника весны столичный зоопарк организовал женщинам бесплатный вход.

В Киеве 8 марта женщины смогут бесплатно посетить столичный зоопарк.

Об этом говорится в сообщении КП «Киевский зоопарк» на странице в Facebook.

«По случаю замечательного праздника весны, красоты и вечной молодости, 8 Марта, для всех женщин вход в Киевзоо - бесплатный», - отмечается в обнародованном приглашении.

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Справка УНИАН. Стоимость входных билетов в Киевский зоопарк составляет от 45 до 70 грн. Право бесплатного посещения имеют: дети до 5 лет, дети-инвалиды с детства (до 16 лет), дети-сироты (до 16 лет).