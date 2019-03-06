Организаторы UPark Festival рассказали, что делать с билетами на отмененный концерт The Prodigy

В связи со смертью лидера группы The Prodigy Кита Флинта британские музыканты отменили все предстоящие концерты.

Организаторы UPark Festival дают возможность вернуть билеты или поменять их на другой день из-за отмены концерта The Prodigy.

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Как сообщают организаторы в Facebook, сейчас они ведут переговоры с другими артистами, выступление которых потенциально возможно для сохранения трехдневного формата фестиваля.

«Благодарны всем, кто, несмотря на обстоятельства, остается вместе с нами. Следите за новостями на наших официальных страницах в соцсетях и на сайте uparkfestival.com. Однако, если вы все же примете решение вернуть билеты или поменять на другой день, заполните, пожалуйста, форму по ссылке — goo.gl/wWU7QG. Прием заявок будет осуществляться до 5 июля 2019 года включительно», – говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в связи со смертью лидера группы The Prodigy Кита Флинта британские музыканты отменили все предстоящие концерты.