Унижение детей и тараканы в тарелках: вокруг интерната в Одессе разгорелся скандал (видео)

Персонал центра все обвинения в издевательствах над детьми отвергает.

Эксперты подтвердили факты нарушения прав детей в одесском центре реабилитации для подростков.

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Проверку после скандала в соцсетях и медиа провели представители омбудсмена Людмилы Денисовой.

Они выяснили, что воспитатели систематически унижали детей и подстрекали их к буллингу друг к другу. В качестве наказания часто заставляли долго выполнять физические упражнения.

Персонал центра все обвинения в издевательствах из детей отвергает. Говорят, что видеонаблюдение в санузлах, ограничения пользоваться телефоном и обыски - это все в интересах детей, потому что они проблемные и склонны к правонарушениям.

Ранее в одесском центре для реабилитации разгорелся скандал – эмоциональное сообщение об условиях там разместила в соцсетях сотрудница местной полиции.