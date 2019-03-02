В Одесском интернате разгорелся скандал из-за издевательств над детьми (видео)

Детей там якобы постоянно обзывают ворами, устраивают проверки, а камеры установили даже в туалете.

В одесском центре для реабилитации разгорелся скандал – эмоциональное сообщение об условиях там разместила в соцсетях сотрудница местной полиции. Теперь заведение ожидают проверки, а его руководство, оправдываясь, даже пустило туда журналистов.

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Об этом сообщает ТСН.uа.

"Зоя Мельник, патрульная и общественная активистка, часто бывает и в проблемных семьях, и в учреждениях, которые занимаются детьми в беде. Назвать центр социально-психологической реабилитации тюрьмой решилась не сразу – боялась навредить питомцам. Окончательно ее убедила информация о камерах наблюдения в душевых и туалетах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что об этом ей рассказали сами дети. Одна из воспитанниц - девочка, которую соцслужбы забрали из семьи опекунов, училась на 2-м курсе в лицее. Но теперь вынуждена ходить в ближайшую школу, потому что водить в лицей ее никому. Она говорит, что воспитанники постоянно под присмотром, их обыскивают и отбирают мобильники. Звонить разрешают только раз в неделю.

После скандала сотрудники центра пригласили прессу. Там утверждают, что все ограничения только в интересах детей. Мол, все они проблемные, склонны к побегам и правонарушениям.

"Есть дети, как имели опыт употребления наркотических веществ, есть дети, которые в маленьком возрасте, доподростковом, употребляли алкогольные напитки. Этим обусловлено наличие камер", - говорит Лилия Вейланде, психолог городского центра социально-психологической реабилитации детей. Но видеонаблюдение в душе и туалетах отрицают наотрез.

Однако советник председателя облгосадминистрации Артем Поланский на своей странице в соцсети пишет, что наблюдения в санузлах – таки велось.

По его словам, камеры были установлены после того, как в душевой комнате девочка пыталась совершить суицид, также были случаи буллинга – именно в душевой.

В центре временно находятся дети от трех до восемнадцати лет, которых забрали из асоциальных семей, от опекунов или из наркопритонов. Но в таких условиях ни о какой психологической реабилитации и говорить нечего – утверждает защитница прав детей.

В полиции все обвинения обещают проверить. Впрочем, и о камерах, и о запрете мобильных телефонов – знают.

Подробнее об этом можно узнать из видео: