Ужасающая статистика: журналисты рассказали, сколько ТРЦ Украины не отвечают требованиям пожарной безопасности (видео)

131 торгово-развлекательный центр в Украине не соответствует нормам пожарной безопасности в строительстве, отмечает эксперт.

После рокового пожара в российском городе Кемерово правительство Украины поручило проверить каждый торговый центр на пожарную безопасность и наказать каждого владельца, который не соблюдает нормы.

Действительно ли в украинских развлекательных комплексах можно не бояться за свою жизнь, выясняли журналисты программы "Гроши".

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"131 торгово-развлекательный центр не соответствует нормам пожарной безопасности в строительстве", - говорит независимый эксперт в области градостроения Виктор Глеба.

Журналисты решили проверить ТРЦ Киева на соответствие пожарным нормам. И в первом же ТЦ нашли нарушение: несмотря на наличие мест для курения, огнетушители в популярном киевском ТЦ отсутствовали или были заперты на ключ. Пробраться к аварийным выходам в большинстве ТЦ сложно из-за торговых рядов.

"ТЦ готовы экономить деньги на безопасности потенциальных посетителей. А чиновники берут за это деньги и риск для жизни людей для них вообще не проблема", - говорит президент Всеукраинской ассоциации операторов рынка безопасности Сергей Шабовта.

Подробнее смотрите в сюжете программы "Гроши".