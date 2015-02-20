"Взвейтесь кострами": "Артеку" присвоили новый логотип, похожий на пионерский
21:18, 20 февраля 2015Общество
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В открытом конкурсе идей нового логотипа детского центра «Артек» в Крыму победу одержал школьник из Воронежа Тимофей Оболенский.
Новый логотип "Артека"
На эскизе изображена звезда, внутри которой море, тройная гора и барабан, а на заднем фоне пылает пионерский костер, сообщает Крым.Реалии.
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Логотип очень похож на эмблему советских пионеров, но вместо горы и и барабанов на фоне огненной звезды был изображен Ленин.
Пионерские значки / komsomol-museum.ru
Сообщается, что символику для детского лагеря предложили придумать самим детям. Организаторы конкурса намеренно отказались от услуг профессиональных дизайнеров. В итоге выбирать пришлось из 1700 работ, которые приходили со всей России.
В качестве приза победитель конкурса получил поездку на смену в лагерь.
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