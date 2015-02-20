"Взвейтесь кострами": "Артеку" присвоили новый логотип, похожий на пионерский

21:18, 20 февраля 2015
Общество
9823 0

В открытом конкурсе идей нового логотипа детского центра «Артек» в Крыму победу одержал школьник из Воронежа Тимофей Оболенский. 

Новый логотип

На эскизе изображена звезда, внутри которой море, тройная гора и барабан, а на заднем фоне пылает пионерский костер, сообщает Крым.Реалии.

Читайте также210 детей из Славянска прибыли в «Артек»

Логотип очень похож на эмблему советских пионеров, но вместо горы и и барабанов на фоне огненной звезды был изображен Ленин.

Пионерские значки / komsomol-museum.ru

Сообщается, что символику для детского лагеря предложили придумать самим детям. Организаторы конкурса намеренно отказались от услуг профессиональных дизайнеров. В итоге выбирать пришлось из 1700 работ, которые приходили со всей России.

В качестве приза победитель конкурса получил поездку на смену в лагерь.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter