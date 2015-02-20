В Киеве встретили украинских военных из Дебальцево

16:26, 20 февраля 2015
Общество
8027 0

Вчера поздно вечером на железнодорожном вокзале Киева около 300 человек с цветами и хлебом встречали украинских военных, которые вышли из Дебальцево.

Бойцы из Дебальцево прибыли на ротацию / УНИАН

На первую платформу прибыл поезд №711 Константиновка-Киев с украинскими военными. Под гимн Украины их встречали близкие, родные и люди, которые просто пришли поддержать защитников.

Читайте такжеВоенные, которые вышли из Дебальцево, уйдут на ротацию через несколько дней

Сами бойцы выглядели уставшими, говорят, что после ротации снова вернутся на фронт.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter