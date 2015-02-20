В Киеве встретили украинских военных из Дебальцево
16:26, 20 февраля 2015Общество
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Вчера поздно вечером на железнодорожном вокзале Киева около 300 человек с цветами и хлебом встречали украинских военных, которые вышли из Дебальцево.
Бойцы из Дебальцево прибыли на ротацию / УНИАН
На первую платформу прибыл поезд №711 Константиновка-Киев с украинскими военными. Под гимн Украины их встречали близкие, родные и люди, которые просто пришли поддержать защитников.
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Сами бойцы выглядели уставшими, говорят, что после ротации снова вернутся на фронт.
В Киеве встретили поезд с военными из Дебальцево
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