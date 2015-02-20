В Киеве встретили украинских военных из Дебальцево

На первую платформу прибыл поезд №711 Константиновка-Киев с украинскими военными. Под гимн Украины их встречали близкие, родные и люди, которые просто пришли поддержать защитников.

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Сами бойцы выглядели уставшими, говорят, что после ротации снова вернутся на фронт.