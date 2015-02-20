Завтра в Украину придут весеннее тепло и туманы
В субботу, 21 февраля, юго-западные потоки принесут в Украину теплую погоду, местами ожидаются туманы.
21 февраля в Украине будет преобладать ветер юго-западного направления. Он принесет теплую погоду в большинстве областей. Температура ночью будет колебаться около нуля, днем составит 0-5 тепла. Мокрый снег и дождь пройдут только на севере, на остальной территории осадков не будет, лишь местами возникнут туманы. Об этом сообщает «Оpogode».
В западных областях преимущественно без осадков. Ночью от 3 тепла до 3 мороза, днем 0-5 тепла.
В северных областяхместами мокрый снег и дождь. Ночью от 3 тепла до 3 мороза, днем 0-5 тепла.
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В центральных областях сыро, но без существенных осадков. Ночью от 3 тепла до 2 мороза, днем 0-5 тепла.
На востоке осадков не ожидается. Ночью 1-6 мороза, днем от 3 мороза до 3 тепла.
В южной части преимущественно сухо. Ночью и днем 0-5 градусов тепла.
Ветер в Украине юго-западный, 5-12 метров в секунду.