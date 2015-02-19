Завтра в Украину придет потепление до +5, но будет дождливо

20 февраля атмосферный фронт обусловит осадки на западе и севере Украины. Будет идти дождь и мокрый снег. На остальной территории существенные осадки маловероятны, лишь возможны туманы. Потепление охватит все области, только ночью на востоке еще будет морозно, -4-11 градусов. Об этом сообщает «Оpogode».

В западных областях ожидается мокрый снег и дождь. Температура воздуха ночью -3 + 3, днем ​​0-5 градусов тепла.

На севере – преимущественно мокрый снег и дождь. Температура ночью от 2 тепла до 3 мороза, на Сумщине до 8 мороза, днем ​​0-5 тепла.

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В центральных областях преимущественно без осадков, лишь на Винничине мокрый снег. Ночью от 3 тепла до 2 мороза, днем ​​0-5 тепла.

На востоке существенные осадки маловероятны. Ночью 4-12 мороза, днем ​​0-5 мороза, местами 0-3 тепла.

В южной части существенные осадки не предвидятся. Ночью и днем ​​от 2 мороза до 6 тепла.

В Киеве будут идти мокрый снег и дождь. Температура воздуха ночью около нуля, днем ​​0-3 тепла. На дорогах местами возможна гололедица.