Завтра в Украину придет потепление до +5, но будет дождливо
В пятницу, 20 февраля, атмосферный фронт принесет в Украину мокрый снег и дождь, везде будет тепло.
20 февраля атмосферный фронт обусловит осадки на западе и севере Украины. Будет идти дождь и мокрый снег. На остальной территории существенные осадки маловероятны, лишь возможны туманы. Потепление охватит все области, только ночью на востоке еще будет морозно, -4-11 градусов. Об этом сообщает «Оpogode».
В западных областях ожидается мокрый снег и дождь. Температура воздуха ночью -3 + 3, днем 0-5 градусов тепла.
На севере – преимущественно мокрый снег и дождь. Температура ночью от 2 тепла до 3 мороза, на Сумщине до 8 мороза, днем 0-5 тепла.
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В центральных областях преимущественно без осадков, лишь на Винничине мокрый снег. Ночью от 3 тепла до 2 мороза, днем 0-5 тепла.
На востоке существенные осадки маловероятны. Ночью 4-12 мороза, днем 0-5 мороза, местами 0-3 тепла.
В южной части существенные осадки не предвидятся. Ночью и днем от 2 мороза до 6 тепла.
В Киеве будут идти мокрый снег и дождь. Температура воздуха ночью около нуля, днем 0-3 тепла. На дорогах местами возможна гололедица.