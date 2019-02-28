Адвокат отца Гандзюк считает, что прокуроры потворствуют Мангеру и его защитникам

Адвокат Евгения Закревская считает, что прокуроры были недостаточно настойчивы и должны были принимать меры, чтобы доставить подозреваемого в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера на заседание Апелляционного суда Киева.

Адвокат Евгения Закревская, которая представляет интересы отца убитой активистки Виктора Гандзюка, считает, что прокуроры потворствуют подозреваемому в совершении преступления председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру и его защитникам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Закревская заявила журналистам после заседания Апелляционного суда Киева, который сегодня должен был рассматривать апелляционные жалобы прокуроров и адвокатов на избранную Мангеру меру пресечения, однако подозреваемый не явился на заседание.

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«Суд перенес заседание на завтра. Я считаю, что прокуроры были недостаточно настойчивы, поскольку это их прямая обязанность, и они должны знать, где находится подозреваемый, и когда понимают перед заседанием, что подозреваемого нет и не будет, то должны принять прямые меры, чтобы его доставить в суд. А то, что мы видим сейчас, - это попустительство со стороны прокуроров подозреваемому в уклонении от обязанностей подозреваемого», - сказала Закревская.

«Очень просто раз за разом переносить заседание и дождаться завершения срока меры пресечения», - добавила она.

Также Закревская добавила, что еще на судебном заседании, на которое не явился ни один из адвокатов Мангера, прокуроры должны были бы ходатайствовать о назначении ему защитников из Центра бесплатной юридической помощи.

Кроме того, Закревская добавила, что сегодня со слов прокурора узнала, что Шевченковский райсуд назначил рассмотрение ходатайства о продлении меры пресечения Мангер на 4 марта, то есть, когда истечет срок меры пресечения.

Как сообщал УНИАН, 31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный плеснул серную кислоту в лицо Гандзюк. Женщину с химическими ожогами более 30% тела госпитализировали. 4 ноября она умерла.

11 февраля генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что председателю Херсонского облсовета Мангеру объявлено подозрение в организации убийства Гандзюк. По словам генпрокурора, пока следствие не собрало доказательств причастности других должностных лиц к совершению преступления против Гандзюк, кроме Мангера.

Мангер подозревается в организации убийства, то есть в умышленном причинении смерти другому человеку, совершенном из корыстных побуждений, по заказу, с особой жестокостью по предварительному сговору группой лиц, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27, п. 4, п. 6, п. 11, п. 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

13 февраля прокуроры в суде сообщили, что Мангер обвиняется также по ст. 258 УК «Теракт», это преступление подследственно СБУ.

15 февраля Шевченковский райсуд Киева избрал Мангеру меру пресечения в виде заключения под стражу до 3 марта с альтернативой внесения 2 млн 497 тыс. грн залога. В тот же день после внесения залога Мангер вышел из СИЗО, а 18 февраля вернулся на работу в Херсон.

Апелляционные жалобы на решение Шевченковского райсуда подали как адвокаты Мангера, которые просят отменить меру пресечения, так и прокуроры, которые настаивают на содержании Мангера под стражей без возможности залога.

Сегодня, 28 февраля, Шевченковский райсуд Киева перенес рассмотрение ходатайства о продлении срока меры пресечения Мангеру. Срок избранной Мангеру меры пресечения заканчивается 3 марта, но, поскольку это воскресенье, то фактически мера пресечения закончится завтра, 1 марта.

Также сегодня Апелляционный суд Киева на 1 марта перенес рассмотрение апелляционной жалобы на решение о мере пресечения Мангеру.