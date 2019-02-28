Адвокат отца Гандзюк считает, что прокуроры потворствуют Мангеру и его защитникам
Адвокат Евгения Закревская, которая представляет интересы отца убитой активистки Виктора Гандзюка, считает, что прокуроры потворствуют подозреваемому в совершении преступления председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру и его защитникам.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Закревская заявила журналистам после заседания Апелляционного суда Киева, который сегодня должен был рассматривать апелляционные жалобы прокуроров и адвокатов на избранную Мангеру меру пресечения, однако подозреваемый не явился на заседание.
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«Суд перенес заседание на завтра. Я считаю, что прокуроры были недостаточно настойчивы, поскольку это их прямая обязанность, и они должны знать, где находится подозреваемый, и когда понимают перед заседанием, что подозреваемого нет и не будет, то должны принять прямые меры, чтобы его доставить в суд. А то, что мы видим сейчас, - это попустительство со стороны прокуроров подозреваемому в уклонении от обязанностей подозреваемого», - сказала Закревская.
«Очень просто раз за разом переносить заседание и дождаться завершения срока меры пресечения», - добавила она.
Также Закревская добавила, что еще на судебном заседании, на которое не явился ни один из адвокатов Мангера, прокуроры должны были бы ходатайствовать о назначении ему защитников из Центра бесплатной юридической помощи.
Кроме того, Закревская добавила, что сегодня со слов прокурора узнала, что Шевченковский райсуд назначил рассмотрение ходатайства о продлении меры пресечения Мангер на 4 марта, то есть, когда истечет срок меры пресечения.
Как сообщал УНИАН, 31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный плеснул серную кислоту в лицо Гандзюк. Женщину с химическими ожогами более 30% тела госпитализировали. 4 ноября она умерла.
11 февраля генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что председателю Херсонского облсовета Мангеру объявлено подозрение в организации убийства Гандзюк. По словам генпрокурора, пока следствие не собрало доказательств причастности других должностных лиц к совершению преступления против Гандзюк, кроме Мангера.
Мангер подозревается в организации убийства, то есть в умышленном причинении смерти другому человеку, совершенном из корыстных побуждений, по заказу, с особой жестокостью по предварительному сговору группой лиц, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27, п. 4, п. 6, п. 11, п. 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.
13 февраля прокуроры в суде сообщили, что Мангер обвиняется также по ст. 258 УК «Теракт», это преступление подследственно СБУ.
15 февраля Шевченковский райсуд Киева избрал Мангеру меру пресечения в виде заключения под стражу до 3 марта с альтернативой внесения 2 млн 497 тыс. грн залога. В тот же день после внесения залога Мангер вышел из СИЗО, а 18 февраля вернулся на работу в Херсон.
Апелляционные жалобы на решение Шевченковского райсуда подали как адвокаты Мангера, которые просят отменить меру пресечения, так и прокуроры, которые настаивают на содержании Мангера под стражей без возможности залога.
Сегодня, 28 февраля, Шевченковский райсуд Киева перенес рассмотрение ходатайства о продлении срока меры пресечения Мангеру. Срок избранной Мангеру меры пресечения заканчивается 3 марта, но, поскольку это воскресенье, то фактически мера пресечения закончится завтра, 1 марта.
Также сегодня Апелляционный суд Киева на 1 марта перенес рассмотрение апелляционной жалобы на решение о мере пресечения Мангеру.