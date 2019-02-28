"Позеленевшая" Светлана Лобода ужаснула сеть новым фото

Снимок исполнительницы уже набрал более 50 тысяч лайков.

Опальная украинская певица Светлана Лобода, которая стала тренером российского шоу "Голос.Дети", показала новый снимок после репетиций с ее подопечными.

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Фото в зеленых оттенках артистка опубликовала в Instagram. В кадре "суперзвезда" появилась в гламурном образе - в шубе, с собранными волосами. Но в глаза бросается то, что Лобода выпятила губы, в увеличении которых ее постоянно подозревают.

"Закончили репетицию. Могу с уверенностью сказать - у меня лучшие дети", - говорится в сообщении певицы.

Подписчики раскритиковали фото певицы: "Уууухххх, страшная бабка", "Крокодилу зеленый цвет всегда к лицу".

Ранее скандальная украинская певица Светлана Лобода взбудоражила сеть серией снимков с выступлений, на которых она предстает в откровенных нарядах.