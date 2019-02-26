Пострадавшие на предприятии Кривого Рога рабочие получили от 40 до 80% ожогов

В результате несчастного случая пострадали три женщины 30-ти, 36-ти и 48-ми лет, а также парень 23 лет.

Рабочие, пострадавшие на промышленном гиганте - "АрселорМиттал Кривой Рог" в результате несчастного случая, получили от 40 до 80% ожогов.

Об этом рассказал заведующий анестезиологии и интенсивной терапии второй горбольницы Днепра Дмитрий Лещев, передает «Первый городской».

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По его словам, всех четверых пострадавших доставили во вторую больницу Днепра с ожогами. Площадь поражений на теле от 40 до 80%. Также у них ожоги верхних дыхательных путей и повреждения от пара и угля. Все работники поступили в крайне тяжёлом состоянии. Сейчас медикам удалось добиться незначительного улучшения – стабилизировать дыхание.

Рабочие получили ожоги во время работы в аглоцехе. Во время несчастного случая пострадали четыре человека. Три женщины 30-ти, 36-ти и 48-ми лет, а также парень 23 лет.

Пациентам планируют наложить ксенотрансплантанты, которые обеспечивают восстановление кожных покровов. По словам врачей, угроза жизни будет сохраняться около трёх недель из-за ожоговых травм.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 25 февраля, в Кривом Роге на промышленном гиганте - "АрселорМиттал Кривой Рог" произошел несчастный случай, в результате которого пострадали 4 человека.