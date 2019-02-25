Аласания подал в суд на Наблюдательный совет НОТУ

Иск касается нарушений процедуры увольнения.

Глава "Суспильного" телевидения Зураб Аласания решил подать в суд на Национальную общественную телерадиокомпанию и Наблюдательный совет, который решил его уволить.

Об этом в Facebook написал юрист Андрей Гук.

Отмечается, что Аласания собирается обратиться в Шевченковский районный суд Киева в понедельник, 25 февраля.

Ответчиками, кроме НОТУ, указано председателя наблюдательного совета НОТУ Татьяну Лебедеву и ее заместителя Светлану Остапу.

Аласания требует признать незаконным и отменить решение о досрочном прекращении трудового договора с ним.

Также он призывает отменить решение совета о назначении и.о. председателя правления ПАО "НОТУ" вместо него Николая Чернотицкого.

Среди других требований Аласании: отменить дату прекращения контракта с ним от 6 мая, положить оплата судебных расходов на ответчика.

В заявлении он просит суд привлечь в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований на предмет спора на стороне ответчика, членов Наблюдательного совета Алексея Паныча, Вячеслава Козака, Вадима Миского.

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Как сообщал УНИАН, наблюдательный совет НОТУ 31 января поддержал решение о досрочном расторжении контракта с председателем правления компании Аласанией.

В свою очередь Аласания заявил о нарушениях со стороны членов Наблюдательного совета НОТУ во время голосования относительно досрочного расторжения контракта с ним.

Кроме того, он опубликовал на своей странице в Facebook часть проекта решения Наблюдательного совета НОТУ, на котором, как отметил сам Аласания, базируется отстранение его от должности председателя правления компании.

В документе отмечается, что «вопреки требованиям статьи 5 Закона Украины «Об Общественном телевидении и радиовещании Украины» и представленной на рассмотрение Наблюдательного совета в конце 2017 года «Переходной концепции развития национального вещания ПАО НОТУ (телевизионная составляющая)», Аласания З. до настоящего времени не организовал вещание канала «UA: Первый» ни как общественно-политического канала в соответствии с законом, ни как канала информационного и общественно-политического вещания с элементами просвещения».

«В результате канал не осветил оперативно либо не осветил вообще (кроме коротких упоминаний в новостях) «такие важные события, как национальный Крестный ход за единую поместную церковь 28 июля 2018 года (с участием не менее 65 тыс. граждан), заседание Генассамблеи ООН 26 сентября 2018 года по крайне важным для Украины вопросам (включая выступление президента Украины), работу IX международного экономического форума «Инновации. Инвестиции. Харьковские инициативы» (c участием главы государства)», - говорится в документе

Также в нем отмечается, что под руководством Аласании компания в течение 2018 года реализовывала неправильно понятый принцип «отстраненности от власти» вплоть до полной деполитизации новостей, что прямо противоречит требованиям предоставлять обществу достоверную и сбалансированную информацию об Украине и мире».

Аласания был избран Наблюдательным советом ОАО "НОТУ" на должность председателя правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины 10 апреля 2017 года.