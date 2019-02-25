Тина Кароль шокировала сеть откровенным фото

Исполнительница удивила своих фанов столь откровенным кадром.

Популярная украинская певица Тина Кароль вызвала ажиотаж в сети пикантным снимком.

В Instagram артистка опубликовала фото в полупрозрачном наряде, сквозь который видны ее ягодицы.

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Такой непривычный для Тины Кароль снимок оценили не все: некоторым он показался слишком вульгарным. Отметим, что певица ранее не публиковала такие откровенных фото.

«Супер», «Попа уже обвисла, пора на спорт», «Я не понимаю, как такие откровенные фото соотносятся с вечной верностью мужу», «Это не пошло! А даже очень красиво», «Тина, и вы туда же?!», «Очень красиво!», - пишут в комментариях.

Ранее Тина Кароль показала фото, на котором позирует в новом чувственном образе. На голове у артистки не видно привычной прически, вместо нее - светлая шапочка с коротким мехом. Взгляд исполнительницы в кадре завораживает.