Балуха из Краснодара этапировали в СИЗО города Армавир - правозащитники

Причина перевода политзаключенного до сих пор неизвестна.

Украинского политзаключенного Владимира Балуха вывезли в СИЗО города Армавир Краснодарского края.

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа на странице в Facebook.

Правозащитники отмечают, что у крымчанина до сих пор нет теплых вещей, так как накануне этапа у его жены Натальи Балух в СИЗО Симферополя не приняли посылку с вещами и продуктами. В камере спецблока он пока один.

"Ранее мы сообщали, что 21 февраля 2019 года поздно вечером Балуха вывезли из СИЗО города Краснодара. Куда именно везут Балуха ни родственникам, ни адвокатам не сообщили. Причины его перевода из керченской колонии на территорию РФ также пока неизвестны", - говорится в сообщении.

Также правозащитники подчеркивают, что подобные действия власти РФ по отношению к Балуху нарушают не только международное гуманитарное право, но и законы самой Российской Федерации.

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Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ задержала Балуха в оккупированном Крыму 8 декабря 2016 года, утверждая, что якобы на чердаке его дома найдено 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

5 июля 2018 года подконтрольный России Раздольненский райсуд приговорил Балуха к 5 годам колонии общего режима и штрафу 10 тыс. рублей (около 4 тыс. грн) по совокупности двух уголовных дел, возбужденных за якобы хранение боеприпасов и якобы избиении начальника ИВС.

3 октября так называемый «Верховный суд» в Крыму после рассмотрения апелляции сократил 5-летний срок заключения Балуха до 4 лет и 11 месяцев.

В середине октября Балуха этапировали в Керченскую колонию №2.

19 ноября адвокат Дмитрий Динзе сообщил, что сторона защиты подала прошение об условно-досрочном освобождении Балуха, которому на тот момент осталось отбыть наказание 1 год и 4 месяца.

25 января 2019 года подконтрольный Кремлю «суд» в Керчи отказал в удовлетворении ходатайства защиты Балуха о его условно-досрочном освобождении.

13 февраля Балуха этапировали из Керченского колонии в СИЗО Симферополя. После этого его перевезли в СИЗО Краснодара. Российский омбудсмен сообщила, что его везут в одну из колоний РФ для дальнейшего отбывания наказания.

22 февраля стало известно, что Балуха вывезли из следственного изолятора Краснодара в неизвестном направлении.