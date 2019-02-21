Мэр Покровска призывает правоохранительные органы разобраться с системным запугиванием жителей города

Он подчеркивает, что в городе произошла серия поджогов: начиная от кинотеатра и кафе, заканчивая автомобилем секретаря Покровского городского совета.

Мэр города Покровск (Донецкая область) Руслан Требушкин призывает правоохранительные органы, а также президента разобраться с системным запугиванием жителей города, в том числе, поджогами, угрозами и нападениями.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве.

Секретарь Покровского городского совета Ирина Сущенко объяснила, что в ночь с 15 на 16 февраля неизвестные подожгли автомобиль, принадлежащий ее семье. "После того, как мне задали вопрос, что именно, я считаю, могло вызвать данное событие, никакого другого предположения, кроме того, что это последствия проведенной перед этим очередной сессии городского совета, на которой были бурные обсуждение ряда вопросов и конфликт с политическим оппонентом, - других вариантов, которые могли бы вызвать данное криминальное событие, у меня нет", - сказала она и добавила, что "политическим оппонентом у нас является представитель "Молодежной партии", депутат городского совета Сергей Андрейченко".

Так, по мнению секретаря горсовета, поджог является "актом запугивания", который направлен не только на ее семью, но и на всех жителей города.

"Я хочу обратиться во все правоохранительные органы, чтобы они в ближайшее время сняли это напряжение, которое и так в нашем городе высокое из-за того, что приближены боевые действия, из-за того, что большое количество социальных вопросов в связи с потоком внутренне перемещенных лиц. Когда еще в это все вплетаются криминальные методы захвата власти в городе, то это только дестабилизирует в полном объеме ситуацию в городе", - сказала Сущенко.

В свою очередь, Требушкин отметил, что в последнее время в городе фиксируется большое количество случаев, которые говорят о том, что это "не разрозненные ситуации - они носят системный характер".

"Автомобиль, который сгорел у Ирины Вячеславовны, - за последние несколько месяцев это, наверное, 9-й или 10-й. Где еще в Украине сгорело за несколько месяцев такое количество автомобилей? Я думаю, нигде", - подчеркнул он.

Мэр добавил, что он со своей командой уже три года пытается сделать Покровск современным европейским городом, в том числе, через внедрение новых технологий. "Буквально недавно сгорел цех прессов. В выходной день, в воскресенье, когда было все обесточено, когда не работало производство", - рассказал Требушкин и объяснил, что этот цех производил брикеты обрези древесины, которые использовались для отопления.

По словам Требушкина, уголовное дело относительно поджога цеха все еще не возбуждено.

Кроме того, добавил он, в Покровске был сожжен кинотеатр. "У нас так происходит, что там, где идет отказ этому криминальному авторитету, - у нас что-то горит. Там целая серия происшествий, которые указывают на системное запугивание жителей города и активистов", - сказал мэр.

Требушкин подчеркнул, что "местные власти не в состоянии разрешить эти вопросы", поэтому они будут обращаться к руководителям всех силовых ведомств, а также к президенту Украины Петру Порошенко с тем, чтобы он взял эту ситуацию под личный контроль.

Кроме того, депутат Покровского городского совета Руслан Суков заявил, что на него было осуществлено нападение. "Несколько раз пытались меня купить, несколько раз пытались запугать. После того, как я сказал, что я в команде (Требушкина - УНИАН), я за развитие города и на разные провокации я не поддамся, однажды меня просто средь бела дня в центре города подрезала машина... Вышли оттуда пара спортивных парней и просто меня вырубили. Сели и уехали", - рассказал он.

По словам Сукова, по этому факту было написано много заявлений в прокуратуру и полицию, но "данным фактом никто не занимается, никто не разбирается". "Я за полгода не получил ни одного уведомления, ни одного вызова ни в полицию, ни в прокуратуру", - добавил депутат и отметил, что у него есть фото автомобиля нападавших и их самих.

Также о давлении заявила общественный деятель, член Всеукраинского женского общества им. Елены Телиги Ольга Квитка. По ее словам, она обращалась в полицию с заявлением о том, что ей "угрожают физической расправой, убийством".

В свою очередь, политолог Кирилл Сазонов отметил, что "советский, с привкусом 90-х, Красноармейск постепенно превращается в украинский европейский Покровск". "Люди, которые хотят жить, по старым правилам, которых устраивают ценности 90-х Красноармейска, они, естественно, сопротивляются", - сказал он.

По словам Сазонова, поджог автомобиля на "донецком языке" - это "последнее китайское предупреждение". "То есть, сегодня мы сожгли твою пустую машину ночью. Завтра, возможно, ты будешь в ней", - отметил политолог.

Он также отметил возможные риски в контексте будущих выборов. "Это тоже намек: сегодня мы сожгли машину секретарю горсовета, завтра мы избили депутата - представьте себе, что мы можем сделать с непослушным членом комиссии, наблюдателем или журналистом. Мы можем, не потеряв эту территорию из-за вооруженного наступления, потерять нить управления над ней", - считает Сазонов и добавляет, что нужно не допустить срыва выборов в этом регионе.

"Хочется обратиться к руководителям силовых структур Украины, к Петру Алексеевичу (Порошенко - УНИАН), чтобы взяли под особый контроль это дело", - подытожил Руслан Требушкин.