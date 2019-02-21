"Стандартная корзина наркотиков": Украина не попала в обновленный "рейтинг грехов" (инфографика)

Bloomberg обновил свой «рейтинг грехов» по странам.

Люксембург занял первое место из 50 в рейтинге стран по финансовой доступности наркотиков - Bloomberg Global Vice Index.

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По подсчетам агентства, самыми недоступными наркотики являются в Японии, Россия заняла 48 место в рейтинге, а вот Украина в рейтинг не попала, пишет The Babel.

Bloomberg использует понятие «стандартной корзины наркотиков», в нее входят: грамм стимуляторов амфетаминового ряда, грамм марихуаны, грамм кокаина и грамм опиоидов. В этом году агентство решило не включать в расчеты стоимость табака и алкоголя.

Стоимость этой стандартной корзины наркотиков Bloomberg сравнивает со средним недельным доходом гражданина, который рассчитывается, как 1/52 часть (по числу недель в году) от ВВП на душу населения за 2018 год.

Отметим, в отчете не указано, использует ли Bloomberg при расчетах паритет покупательной способности для различных валют.

Средний житель Люксембурга должен потратить только 9% своего недельного дохода в $2191 на стандартную корзину наркотиков, которая обошлась бы ему в $197.

В топ-5 «рейтинга грехов» попали также Нидерланды (9,2% недельного дохода), Уругвай (11,5%), Коста-Рика (13,2%) и Чили (16,7%). Франция и Германия заняли восьмое и девятое места (17,8% и 18%), а Великобритания — 16 место (21,5%).

Тем временем, топ стран, в которых наркотики наиболее недоступны по версии Bloomberg, возглавила Япония. При недельном доходе в $771 японцу придется выложить за стандартную корзину наркотиков 95,2% от него, то есть $735.

Места с 49 по 46 в «рейтинге грехов», заняли, соответственно, Китай (93,6% недельного дохода), Россия (82,7%), Румыния (82,1%) и Болгария (79%).

По абсолютной стоимости стандартной корзины наркотиков Японию обогнали только США (44 место) — $846, что составляет 70,4% от недельного дохода гражданина этой страны в $1202.

А вот дешевле всего стандартная корзина наркотиков стоит, по данным Bloomberg, в Лаосе — всего $21. Тем не менее, этот показатель составляет 40,2% от недельного дохода гражданина данной страны, который оценивается в $52.

Меньше $50 стандартная корзина наркотиков обойдется также в Коста-Рике (4 место, $31), ЮАР (22 место, $35), Уругвае (3 место, $39) и Доминикане (24 место, $47).