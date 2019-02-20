Жителей Ровенщины шокировало видео с крысой на полках одного из местных супермаркетов (видео)

Видео с животным на полке с молоком выложили в сеть, инцидентом заинтересовалась Гспродпотребслужба.

Крысу, которая сидела на пакетах с молоком в супермаркете, сняли покупатели в Ровно. Когда подошли к грызуну, он попытался убежать. Но неудачно, потому что ему прижало хвост.

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20-секундное видео в сети уже посмотрели десятки тысяч пользователей. Среди них были и специалисты Госпродпотребслужбы, которые уже выясняют, что хвостатый гость делал посреди продуктового супермаркета, говорится в сюжете ТСН.

Работники супермаркета этот случай предпочитают не комментировать. Руководство магазина журналисты на рабочем месте не застали. Ситуацию прокомментировали покупатели.

«Впервые такое в магазине вижу. Я никогда не замечала худшего качества товаров. Может, у кого-то из сумки сбежала крыса», - предполагает покупатель.

Одни глазам своим не верят. Другие уже видели эти кадры в соцсетях и теперь воздерживаются от покупки здешней молочной продукции.

Посетители из Госпродпотребслужбы увидели в сети кадры с хвостатым в главной роли и пришли посмотреть, действительно ли в супермаркете водятся грызуны. Визит специалистов - не проверка, ведь проводят ее только после письменного заявления от потребителей. А его не было. Поэтому осмотреть весь магазин смогут только, если в супермаркете пойдут на встречу. В таком случае обещают рассказать как бороться с грызунами, потому что травить их здесь нельзя - опасность для людей.

«Здесь должны быть только механические ловушки и на современном этапе есть липучки, то есть если грызун бежит, он прилипает», - говорит руководитель Ровенского городского управления ГУ Госпродпотребслужбы Анатолий Сасовский.

Пока супермаркету не грозит ни штраф, ни закрытие на время отлова крыс. Потому что еще надо выяснить: крыса - здешний житель или принесенный гость.

Как сообщал УНИАН, в центре Киева больная бешенством крыса покусала женщину.