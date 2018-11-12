Глобальное потепление повлечет за собой бум в популяции крыс

Теплые климатические условия будут идеальными для размножения грызунов, особенно в городах.

Ученые предостерегают, что повышение температур вызванное климатическими изменениями, превратит города по всему миру в идеальные питомники для крыс.

Несколько городов в США, включая Нью-Йорк, Чикаго и Бостон, тратят миллионы долларов ежегодно на борьбу против быстрого роста популяции крыс. Но ученые предупреждают, что рост глобальной температуры на 2 градуса по Цельсию произойдет до конца нынешнего века, пишет Newsweek.

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Более теплые зимы и более жаркое лето обеспечит наиболее подходящие условия для размножения грызунов. Эксперт Конеллского университета Бобби Корриган пояснил, что период беременности у грызунов длится всего 14 дней. А новорожденные крысы достигают половой зрелости за месяц. Поэтому по итогам года одна беременная самка крысы может привести к целой цепной реакции, которая пополнит популяцию животных на 15-18 тысяч особей. Люди в американских городах, в частности в Бостоне, жалуются, что крысы становятся больше по размерам и перестают бояться людей.

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Согласно оценкам Национальной ассоциации по борьбе против вредителей, в США наиболее зараженными грызунами считаются такие города, как Чикаго, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Сан-Франциско и Вашингтон. При этом, ученые прогнозируют, что к 2050 году 70% населения Земли будет жить именно в городах.