В Нацполиции заявили об улучшении криминогенной ситуации в Украине

По словам начальника Нацполиции, единственным видом преступления, который существенно возрос в последние годы, является мошенничество.

Начальник Национальной полиции Сергей Князев заявляет об улучшении криминогенной ситуации в Украине.

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Как передает корреспондент УНИАН, на координационном совещании руководителей правоохранительных органов государства относительно обеспечения законности и правопорядка во время избирательного процесса, а также состояния противодействия преступности Князев отметил, что в последние годы отмечается положительная тенденция стабилизации криминогенной ситуации.

«Подтверждением тезиса об оздоровлении криминогенной ситуации является четкая тенденция уменьшения количества преступлений против жизни и здоровья граждан», - сказал он.

По словам руководителя Национальной полиции, с 1993 по 2003 год в Украине ежегодно регистрировалось более 4 тыс. убийств, тогда как последние три года «количество этих преступлений является самым низким за годы независимости с минимальным показателем в прошлом году ... 1,5 тыс. таких преступлений».

Князев добавил, что аналогичная ситуация с преступлениями с нанесением тяжких телесных повреждений.

Он отметил, что растет эффективность работы по раскрытию тяжких преступлений. «Удельный вес убийств, по которым личности-преступники установлены, за прошлый год возрос до 93%, тяжких телесных повреждений - почти так же - 94%», - сообщил начальник Нацполиции.

Среди прочего, Князев отметил, что в прошлом году количество разбойных нападений и грабежей сократилось на четверть, а уровень краж уменьшился на 9%.

Также, по его словам, второй год подряд сокращается количество угонов автомобилей - от более 12 тыс. угонов в 2015 году до 6,5 тыс. в 2018 году. Князев также добавил, что за последние два года задокументировано почти 900 угонов, совершенных группами лиц.

«Едва ли не единственным преступлением, количество которых существенно возросло в последние годы, является мошенничество», - отметил Князев и добавил, что если в 2011 году речь шла о почти 25 тыс. случаев мошенничества, то, начиная с 2012 года, в среднем совершалось 40 тыс. таких преступлений.

«Основной причиной такого роста является широкое распространение в обществе интернет-торговли, банковских карт. К такому нашествию мы еще пока не совсем были готовы», - пояснил он и добавил, что в результате работы подразделений киберполиции пиковые показатели 2015-2016 годов были сокращены в прошлом году до 32 тыс.

Князев также отметил приоритетность для полиции противодействия незаконному обороту оружия, поскольку растет количество изъятого у граждан вооружения, в том числе тяжелого. Он считает необходимым принятие закона об установлении уголовной ответственности за совершение противоправных действий с основными составляющими частями огнестрельного оружия.

Глава полиции сообщил, что в течение года была пресечена деятельность 63 организованных групп наркодельцов, в состав которых входило более 200 человек, из незаконного оборота изъято 4 тонны 300 кг наркотических средств и психотропных веществ.

Относительно преступлений, связанных с торговлей людьми, Князев сообщил, что положительная динамика расследования их достигла 37%, в 2018 году были раскрыты 24 организованные преступные группы.

«Среди успешных операций - обезвреживание организованной группы, которая завербовала более 250 украинских моряков для переправки из Турции в страны ЕС нелегальных мигрантов», - уточнил он.

Князев также отметил, что в сфере противодействия экономической преступности с целью защиты бюджетных средств было разоблачено почти 2 тыс. 600 таких правонарушений.

«Приоритетным для полиции остается разоблачение фактов неправомерной выгоды в любой форме. За год задокументировано более 760 соответствующих преступлений, более половины из которых - со значительными суммами. Общая сумма задокументированных взяток превышает 64 млн грн», - констатировал руководитель Нацполиции.

Князев также добавил, что ежегодный рост количества обращений в полицию "является лучшим подтверждением того, что граждане нам доверяют и положительно оценивают изменения, которые происходят в ведомстве». «По сравнению с 2014 годом этот показатель увеличился почти вдвое», - сказал глава полиции и отметил, что рост количества обращений не означает обострения преступности, а говорит о повышении доверия к полиции.