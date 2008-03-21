Кильчицкая ищет мошенников, которые просят у бизнесменов денег от ее имени

Заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Ирэна КИЛЬЧИЦКАЯ попросила работников правоохранительных органов найти лиц, которые от ее имени просят бизнесменов оказать благотворительную помощь.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, в последнее время И.КИЛЬЧИЦКОЙ поступает большое количество звонков из банков и от известных бизнесменов и политиков с сообщениями о том, что к ним обращались якобы из ее приемной с просьбой оказать материальную помощь для детей.

И.КИЛЬЧИЦКАЯ назвала такие действия мошенническими и сообщила, что городская власть в рамках акций помощи социально незащищенным киевлянам работает только официально, через веб-портал КГГА, а не с помощью частных звонков известным лицам. В частности, на официальном сайте городской власти размещен перечень всех социальных программ и истории детей, женщин, семей и лиц, нуждающихся в помощи. Кроме того, на портале указана контактная информация для благотворителей.

«Эти мошеннические действия имеют четко спланированный преступный характер и направлены на дискредитацию меня лично и команды, с которой я работаю. Мы не позволим мошенникам воспользоваться добрыми намерениями благотворителей и городской власти ради собственной наживы или же с целью каких-то предвыборных махинаций», – сказала И.КИЛЬЧИЦКАЯ, добавив, что выявлены, кроме того, фальшивые письма от имени КГГА для лиц, которые состоят на квартирной очереди.

В связи с изложенными обстоятельствами И.КИЛЬЧИЦКАЯ обратилась в правоохранительные органы с просьбой немедленно вмешаться в ситуацию.