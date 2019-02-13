Украина в Минске предложила РФ два формата освобождения заложников и политзаключенных - Геращенко

Украинская делегация предложила российским представителям формат обмена по формуле «25 россиян на 25 украинских политзаключенных» и «72 сепаратиста на 19 украинских заложников».

Украинская сторона на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске предложила делегации Российской Федерации широкий и узкий форматы освобождения заложников и политических заключенных, в том числе объявила требование освободить украинских военнопленных моряков.

Читайте такжеРФ отказалась обсуждать предложение Украины об обмене политзаключенных на задержанных россиян - Геращенко

Об этом сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко в Facebook.

«По заложникам. На ТКГ мы повторили требование - немедленное освобождение военнопленных моряков без каких-либо условий», - подчеркнула Геращенко.

При этом, по её словам, «представитель РФ Борис Грызлов неоднократно пытался перебивать украинскую сторону, что, мол, «Минск - это не та площадка, где должны обсуждать судьбу военнопленных».

«Тот! Мы требуем их освобождения, потому что они подпадают под пункт 6 Минских соглашений - немедленное освобождение всех незаконно удерживаемых, которых страна-агрессор удерживает в связи с конфликтом», - отметила Геращенко.

«Также мы еще раз передали РФ предложение забрать 25 своих граждан и предложили различные форматы освобождения: широкий 25/25 и 19/72, предложили несколько других форматов. Если РФ не готова забрать всех своих предложили несколько узких форматов, чтобы разблокировать процесс - начать с освобождения тех, кто нуждается в медицинском лечении», - написала она.

«Мы также готовы передать трех россиян из списка 25 российским консулам в обмен на наших военных, которые 4 года удерживают в Донецке - Сергея Глондаря, Александра Коринькова, Богдана Пантюшенко, но и на это россияне не дают согласия. Продолжаем давить, чтобы вытянуть ребят», - добавила Геращенко.

Как сообщал УНИАН, 13 февраля в Минске проходит третье в этом году заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.

Также там утром встречались участники рабочих подгрупп ТКГ.