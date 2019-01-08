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Посол рассказал о состоянии украинских моряков, спасенных после 5 часов пребывания в ледяной воде

00:15, 08 января 2019
Общество
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Судно VOLGO-BALT 214 / фото MarineTraffic.com

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Об этом на своей странице в Twitter сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига.

«Консул вместе с представителями украинской общины посетил в больницах Самсуна всех пострадавших моряков – состояние удовлетворительное, держатся бодро, помощь предоставляется. Благодарен турецким спасателям – моряки спасены после 5 часов пребывания в ледяной воде – настоящее чудо. Близкие на связи», – написал дипломат.

Как сообщал УНИАН, 7 января у северного побережья Турции в Черном море произошла авария судна Volgo Balt 214, перевозившего уголь, погибли четверо украинцев.

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Теги: #авария#судно