В Попасной из-за обстрела боевиками погибли два мирных жителя

Как сообщили в пресс-службе председателя Луганской облгосадминистрации Геннадия Москаля, режим тишины боевики не соблюдают.

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В 00.20 боевики со стороны оккупированного Первомайска осуществили обстрел Попасной из систем "Град". Снаряды взорвались в центре города. Разбит магазин, повреждена крыша поликлиники, разрушен частный дом. В этом доме под завалами погибли хозяева - 87-летний мужчина и 69-летняя женщина.

Стрельба не утихла и под утро. По состоянию на 9.30 слышны отголоски канонады в районе поселка Троицкое Попаснянского района (вблизи Дебальцево Донецкой области), где, очевидно, идут боевые действия.